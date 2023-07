A Guerra: onde está e para onde vai

A insurreição encabeçada por Yevgeny Prigozhin no passado mês de junho pode ter levado a crer que a Rússia seria capaz de se minar autonomamente, naquele que é o seu próprio esforço de guerra contra a Ucrânia. Mas uma análise prudente e cautelosa, a somar ao abrandamento dos ânimos dias após a revolta do Grupo Wagner, prova que não se deve lançar foguetes antes do fim da festa. A realidade das últimas semanas é que a Rússia tem vindo a repor os mínimos olímpicos da dignidade e Putin reapareceu sem atribuir a Prigozhin e a todo aquele aparato do final de junho a importância que esperaríamos no Ocidente. A imagem de descrédito e fragilidade do Kremlin foi desvanecendo paulatinamente, até que outros episódios lhe roubaram o protagonismo por completo.

A Rússia voltou ao ataque, e não foi apenas em matéria militar. Putin está a escolher estrategicamente as suas batalhas, procurando destabilizar ao máximo a Ucrânia, como os seus aliados e até o que resta do mundo. Exemplo disso mesmo é a saída do país do acordo dos cereais, cujo impacto tem repercussões que vão muito além da balança comercial ucraniana – e Putin sabe-o bem. O líder russo não está preocupado com crises alimentares e/ou humanitárias; serve-se do choque moral que essas crises provocam nas potências Ocidentais para as mover de acordo com as suas pretensões. Quando uma alternativa à Rússia neste acordo dos cereais parecia poder surgir – com a ONU e a Turquia a colaborarem com Zelensky – para colmatar danos irreparáveis em países em desenvolvimento, como os africanos, a Rússia provou estar atenta e aplicada na sua estratégia de esvaziar a Ucrânia de alternativas no que diz respeito à exportação destes bens. A região de Odessa tem sido a principal vítima desta estratégia, com ataques incessantes a destruir grande parte do património histórico e religioso, mas também a zona portuária e, muito particularmente, aquela situada junto à fronteira com outros países.

Na última semana, os Presidentes da Roménia e da Moldávia manifestaram o seu descontentamento face a estes ataques, concretamente nos portos de Reni e Izmail, condenando o comportamento de “esticar a corda” do Kremlin. Com legitimidade, estes países, como outros seus vizinhos, temem que a guerra lhes bata à porta, muito porque a sua herança histórica, vinda do tempo da União Soviética, os relembra de uma era em que a sua soberania era apenas formal e limitada. Outro destes exemplos é a Polónia, que reforçou recentemente a sua fronteira com a Bielorrússia, para onde enviou mais mil soldados. Na origem desta preocupação está a possibilidade do Grupo Wagner se encontrar na terra de Lukashenko, numa zona bastante próxima da fronteira com a Polónia e, provavelmente, a desempenhar exercícios de treino militar. O discurso de Putin acerca deste reforço fronteiriço prometeu uma resposta rápida e severa em caso de ataque ao seu aliado, irmão mais novo, a Bielorrússia. Ao mesmo tempo, as suas palavras espelham uma interpretação da História à qual é preciso estar atento: o seu desprezo e desconsideração colocam a existência da Polónia ao nível de uma concessão estalinista do pós-Segunda Guerra Mundial. Até à ideia de que a Polónia (ou outros) deve regressar ao jugo ideológico, moral, político moscovita, vai um passo.

A Ucrânia, por seu turno, também não esgotou instrumentos, nem energia, para provar a sua resistência. O mês de julho reservou a Zelensky tormentos acrescidos, com a Cimeira de Vilnius a colocar em cima da mesa o destino e o lugar da Ucrânia na NATO, assim como o debate acerca da definição de uma estratégia Ocidental alinhada no sentido de fazer face às ambições russas no Leste da Europa. Além disso, nas suas declarações oficiais, o líder ucraniano não tem poupado os seus aliados no Ocidente no que à necessidade de mais ajuda e abastecimentos concerne. Em particular, Zelensky sublinhou a importância de proteger os céus do terror aéreo russo, destacando no mesmo contexto o número de vidas que já tinha sido possível salvar por conta da ajuda internacional em matéria de sistemas de defesa aérea.

Nos últimos dias, Moscovo tem sido alvo de ataques, também eles aéreos, e Kiev já reivindicou pelo menos uma parte dessa ofensiva. Há várias semanas que a capital russa não era alvo de ataques com drones, tendo um deles atingido recentemente uma zona muito próxima do Ministério da Defesa Russo, levando a acreditar que esse seria mesmo o seu destino (o que é particularmente simbólico). Outros drones atingiram zonas especialmente movimentadas da cidade, como um centro comercial, e como consequência Putin já prometeu represálias severas. Destes últimos episódios, devemos reter que, para o bem e para o mal, as oscilações territoriais, económicas, morais da guerra não devem alimentar demasiada folia, nem demasiado desânimo. Ao mesmo tempo, o que estes episódios também têm desmascarado é que a Ucrânia consegue chegar ao coração dos acontecimentos: Moscovo não é impenetrável; as forças russas não são omnipotentes.