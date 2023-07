Morreu o SEF, boa sorte à Agência das Migrações

Tendo sido conhecida esta semana a equipa executiva que vai liderar a nova Agência das Migrações, é este o momento certo para escrever sobre este tema e aproveitar para desejar boa sorte a todos os seus responsáveis porque o sucesso desta agência é essencial tanto para o sucesso da integração dos migrantes que nos procuram bem como para o bem estar dos que já cá estavam, sejam eles portugueses ou estrangeiros.

Por uma questão de seriedade e frontalidade política é importante lembrar que a criação desta Agência resulta de um disparate do ex Ministro Eduardo Cabrita e do Primeiro-Ministro António Costa, que sendo um ex Ministro da Administração Interna tem ainda mais responsabilidade no desastre que foi a gestão do SEF nos últimos anos e que teve como principal vítima o próprio SEF numa espécie de exorcismo para expurgar todos os disparates que fizeram como vítimas secundárias os migrantes, os funcionários do SEF e os portugueses em geral. Se a extinção foi uma tragédia, o processo de mudança foi uma tragédia e feito em cima do joelho. Dito isto, importa olhar para o futuro.

A separação da investigação, do órgão de polícia, da entidade que gere a parte administrativa e documental dos migrantes é uma prática seguida por vários países europeus. O modelo do SEF era diferente mas garantia importantes vantagens para ambas as missões não fosse a má gestão e falta de recursos para as suas necessidades que conheceu nos últimos anos.

Portanto, já que a extinção do SEF está feita e a Agência criada então que se faça bem feito e que tenha sucesso porque nos próximos anos não dá para voltar atrás com tudo o que isso significa em termos de pessoal, de integração em novas instituições, em matéria de acesso a dados ou integração nos sistemas internacionais competentes nessa área. Se o processo de mudança e integração começou por ser um desastre, ganhou claramente com a mudança de responsáveis políticos. Na Administração Interna passámos de um Ministro desastrado, incompetente e arrogante para um responsável político que é a solução e não o principal causador de problemas, com bom senso, mais humilde, com capacidade de fazer pontes e que confia nas suas forças de segurança. Do lado da nova Agência conta-se com uma Ministra para quem a defesa dos direitos humanos é provavelmente a principal causa da sua ação política, com peso político dentro do Governo e que tem aqui oportunidade de fazer “obra” já que a uma Ministra de uma área política é sempre mais difícil mostrar serviço.

A nova Agência tem rapidamente de recuperar todo o tempo perdido, os atrasos, a falta de tempo para o atendimento, a discricionariedade das decisões dos seus funcionários e sobretudo de garantir processos claros e céleres. Até para uma recusa de visto ou de qualquer outro estatuto é sempre melhor ser rápido e transparente. Por outro lado, e visto que a nova entidade assume as competências que estavam no Alto Comissariado para as Migrações, importa garantir que a política de acolhimento e integração vai além do powerpoint ou das boas intenções. A integração só tem sucesso se as pessoas estiverem de facto integradas, se tiverem a sua autonomia, se conseguirem trabalhar, falarem a língua e não dependerem desta ou daquela entidade. Não se aprende português com uma aula por semana ou por mês como em tantos casos acontece, aprender português não é a mesma coisa do que ter contacto com o português. O pior que pode haver na relação com um refugiado é a frustração e quando se promete ou anuncia muito e não se consegue o caso vai acabar mal, para ambas as partes. Nestes capítulos mais vale prometer pouco e cumprir do que prometer o paraíso e depois acabar a viver em piores condições do que no seu país de origem onde, apesar da pobreza, tinham uma casa, um emprego e eram respeitados. Creio que é neste capítulo que a nova Agência pode fazer a diferença visto contar com os meios que o ACM nunca teve, com uma tutela política que vê nisso uma prioridade e com uma equipa que já deu provas de ser competente desde que tenha os meios de que precisa.

Uma palavra final para a liderança da equipa executiva da nova Agência. Luís Goes Pinheiro saiu da SPMS no final do seu mandato de forma algo surpreendente depois de uma verdadeira revolução que operou no centro nevrálgico actual da saúde em Portugal e que já está a dar os seus frutos. Na altura estranhei, era uma pena sair a meio de um trabalho notável e pensei que só algo extraordinário justificaria não fazer um segundo mandato na SPMS. Há uns dias percebi que afinal não ia para o privado, nem para o estrangeiro, nem para nenhuma consultora do sector mas que teria tido um convite para fazer algo único, provavelmente o desafio da sua vida estava à espera mesmo ali ao lado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.