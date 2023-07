Coitadinho do Chega

Mas como é que podia ser de outro modo? Ainda se contavam os votos em Espanha e já tínhamos uma maré de satisfações, toda a gente ganhou e os amigos lusitanos dos ganhadores festejaram também: a direita porque o PP é o primeiro partido (mesmo que tenha falhado o seu objetivo de ter maioria para governar), o PSOE porque ganhou dois deputados (embora tornando-se o segundo partido), o Sumar porque tem 31 deputados (e menos do que tinha o Podemos, voltarei um dia ao tema) e os nacionalistas porque são determinantes agora (se bem que só o Bildu tenha ganho terreno eleitoral).

Uns gabaram-se de ter menos do que esperavam e outros de ter mais do que as sondagens previam. E depois vieram as análises, bem curiosas como seria de esperar. A mais original é que o centro se teria reforçado, embora o PP só tenha conseguido absorver o Ciudadanos e alguns votos do Vox, e o PSOE dependerá ainda mais do que no passado de acordos múltiplos com a esquerda política e com nacionalistas de esquerda e de direita. Ou seja, se o bipartidismo é a estrutura eleitoral estável em que governam alternadamente os dois principais partidos, eventualmente facilitando o caminho um do outro (o PSOE tinha-se abstido para garantir um governo minoriário de Mariano Rakoy e viu-se no que deu, agressividade política governamental mais uma crise interna no partido; e depois o PP recusou-se a fazer o mesmo, enterrando o precedente), esse modelo está morto.

Acrescento ainda que, ao fazer depender qualquer das hipóteses de solução governamental de nacionalistas bascos ou catalães, a degradação do bipartidismo sobrepõe-se a uma fragilização do arranjo constitucional que fixou o lugar das autonomias nacionais. O ciclo de conflitos nacionais ainda vai no adro