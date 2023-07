As Causas. E se houver temas mais apelativos?

Vejam o mapa comparando com as últimas eleições:

Antes do mais, recorde-se que em 3 províncias de Catalunha e 2 bascas são eleitos 60 deputados e que aí o PSOE/SUMAR elegeu 28, o PP/VOX 8, e os independentistas (incluindo o moderado PNV) 24.

E que tem isto a ver com Portugal?

E isso complica-se porque seria muito surpreendente que BILDU, ERC e JUNTS (todos eles confessos defensores da independência do País Basco e da Catalunha) viabilizassem o governo PSOE sem cedências que os barões regionais do PSOE não toleram pois seriam fatais para eles nos seus territórios.

A partir de domingo passarão a pensar apenas no “ novo ” problema.

Os eleitores estavam tão convencidos de que a Direita ia ganhar que não votaram a pensar no “ novo ” problema.

O resultado afastou um problema (VOX no Governo), mas acentuou muito o outro, o “ novo ” problema da unidade nacional espanhola.

Em 2019, o PSOE e o Podemos (ainda que tivessem apenas mais 2 deputados do que agora têm o PSOE e o SUMAR) só precisavam de abstenções desses partidos, pois em conjunto tinham 14 deputados mais do que o PP e o VOX e agora têm menos 16, ou seja comparativamente perderam 30 lugares no Congreso e para o PP perderam 49 lugares.

Realmente, para ser Governo, o PSOE necessita do voto favorável à sua investidura do BILDU (ex-ETA) e dos dois partidos independentistas catalães, a menos que o PP não recupere um de dois deputados (em Girona e Madrid) na contagem dos votos dos emigrantes. Se o não conseguir, um dos três partidos independentistas poderá abster-se.

No fundo, como disse logo o líder da ERC - Esquerra Republicana (que perdeu metade dos deputados), o PSOE para ser governo tem de escolher entre “ VOX ou Catalunha ” e “ Junts ” (o outro partido independentista) anunciou mais exigências do que no passado.

Antes do mais, o resultado de domingo revela que a Espanha ficou “ entalada” entre dois problemas que preocupam a grande maioria dos espanhóis: o Governo depender dos partidos independentistas ou depender do VOX.

Quando comentei as eleições locais de maio em Espanha referi que voltaria ao assunto, também pelo seu interesse para Portugal.

Façamos então o exercício de excluir esses 60 deputados e o Congresso ficaria com 290 deputados. O resultado no que chamarei “A outra Espanha” seria o seguinte: PP/VOX 161 e PSOE/SUMAR 129. Ou seja, a Direita teria uma confortável maioria absoluta. E, como nesse cenário o VOX ficaria com 30 deputados, o PP sozinho teria maioria absoluta e poderia governar sem aliança com os radicais de Direita.

Agora assumamos que os 4 partidos PP/PSOE/VOX/SUMAR agiriam no Congreso de 350 deputados como se os deputados independentistas (20) não interviessem na lógica das coligações. Nesse caso, PP/VOX teriam claramente maioria absoluta.

Em Portugal não temos o “novo” problema espanhol, pelo que com resultados semelhantes cada um dos dois blocos (PS/BE/PCP e PSD/IL/CDS/CHEGA) pode ter maioria sozinho

Mas em Portugal no CHEGA temos o problema VOX dos espanhóis. O que as eleições espanholas revelaram é que o medo do CHEGA pode causar o mesmo efeito.

Por isso, em minha opinião, este resultado espanhol é o sinal essencial para que o PSD clarifique sem equívocos nem subterfúgios que não fará aliança com o CHEGA.

Significa isso a impossibilidade de vencer as eleições? Não, desde que sem o CHEGA a Direita tenha mais deputados do que a Esquerda, pois a inexistência de problema catalão/basco entre nós, permite comparar a realidade apenas com a “Outra Espanha”

As duas mais recentes sondagens (DN e Público) revelam que a Esquerda terá mais votos do que a Direita moderada, o que significa que sem CHEGA estes não ganharão… e o exemplo espanhol revela que com o CHEGA também não.

Mas se, como venho afirmando, PSD/IL/CDS fizerem uma coligação pré-eleitoral (o que a Esquerda não consegue) e algum voto útil fugir do CHEGA, os 41% da sondagem do Público comparam com 32% do PS e deverão ser suficientes para que não seja preciso o CHEGA para governar.

Claro que, em teoria, Ventura poderia moderar-se como Meloni e nesse caso o estigma VOX reduzir-se. Mas não acredito que ele o faça, como a frase “o Primeiro-Ministro quer fazer de Portugal a maior casa de alterne da Europa” bem revela.

PROCURADORES OU INSPETORES DA PJ?

O que ocorreu com as ações do MP/PJ desencadeadas em relação a Rui Rio, o PSD e empregados ou dirigentes deste Partido, foi tema que abordei na passada semana.

Alguns novos factos relevantes merecem ser referidos e ajudar a aprofundar mais a minha reflexão sobre o MP e a PJ, o seu papel no sistema de Justiça em Portugal e os riscos da situação em que se encontra e que crismei de “roda livre”.

Não posso garantir que todos os factos que vou referir estejam relacionados, mas a reflexão justifica mencioná-los.

E a este propósito vale a pena realçar que raras vezes estou de acordo com Francisco Louçã, mas concordo com um texto dele intitulado “O Ministério Público tem de ser defendido”.

Vamos então a isso e aos factos.

a) O Dr. Pedro Fonseca foi há um ano nomeado Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ;

b) O Dr. Fonseca fora acusado pelo MP, conjuntamente com o jornalista Henrique Machado, hoje Editor de Sociedade da CNN, dos crimes de violação do segredo de justiça e também do crime de abuso de poder;

c) A Direção Nacional da PJ disse então que “a violação de segredo de justiça não representou impedimento para nomear Pedro Fonseca para a direção desta força policial”;

d) O JN e o SOL revelaram sábado que um dos investigados da operação Altice (Armando Pereira) foi contactado por um jornalista da TVI para reagir às buscas um dia antes de se terem realizado;

e) A magistrada do MP que validou as buscas a Rui Rio e a forma como foram feitas é considerada pouco experiente e parece que aceitou sem titubear e – talvez por achar que a autonomia constitucional é de cada magistrada – sem escalar para que neste caso até a própria PGR decidisse que e como fazer;

f) Em janeiro de 2021 o Sindicato do MP recorreu para o Tribunal da Diretiva da Procuradora Geral da República nº4/2020, sobre os “poderes hierárquicos em processo penal” (será útil ler-se o comunicado do SNMP de novembro de 2020…), e passados dois anos e meio nada foi decidido, mantendo-se uma guerra sobre o conteúdo da relação entre autonomia e hierarquia no MP, e devido a isso é assumido que a Diretiva não está em vigor;

g) Entre outras medidas, consta da Diretiva contestada em Tribunal – mas que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Consultivo da PGR - o seguinte: “Nos processos que tenham, ou se preveja que venham a ter, repercussão pública, decorrente, designadamente, da excecional complexidade e gravidade dos crimes e das suas consequências, da particular sensibilidade que revistam em razão da relevância dos interesses envolvidos, da qualidade dos sujeitos e intervenientes processuais (v.g. pessoas particularmente expostas) e da especial vulnerabilidade das vítimas, são objeto de comunicação obrigatória ao imediato superior hierárquico: (…)Os atos processuais relevantes que tenham, ou se preveja venham a ter, especial repercussão pública”.

Tive o gosto de receber apoio e concordância em relação ao que disse há uma semana da parte de muitos apoiantes da autonomia do MP, como eu, incluindo procuradores da República muito respeitados.

Por tudo isso resumo, de novo, o que há décadas defendo:

a) Revisão das normas legais e de diretivas para que fique claro que a autonomia é do MP e que cada procurador está inserido numa cadeia hierárquica no sentido da Diretiva 4/2020;

b) Retirada da PJ do âmbito do Governo e sua subordinação funcional e operacional ao MP;

c) Mudança do paradigma de que é a PJ quem determina os meios e a metodologia para ações de buscas, e o Procurador do caso se limita a carimbar o que propõem;

d) Estabelecimento de prazos máximos perentórios para o inquérito, findo o qual haverá que constituir arguidos, arquivar ou despachar que o caso fique a aguardar melhor prova;

e) Criação de normas legais que permitam a luta eficaz contra a violação do segredo de justiça, com penas criminais pesadas para os envolvidos e também com pena de demissão da função pública dos que prevariquem e integrem a área da investigação criminal.

Se não houver vontade política para estas reformas, considero que a autonomia do MP não pode ser mantida, devendo optar-se pelo modelo anglo-saxónico.

Infelizmente não acredito que os políticos estejam disponíveis para estas reformas e para os ataques soezes de que serão vítimas se o tentarem.

Mas costuma dizer-se que a esperança é a última coisa a morrer.

O ELOGIO

A Mariana Mortágua pelo cartaz que vai aparecer nos vossos ecrãs. O elogio é pela clareza com que revela a verdadeira natureza do BE sob a sua liderança.