O PP escolheu o beco em que se enfiou

As sondagens falharam. Afinal, o PSOE não veio por aí abaixo e até subiu. E o PP subiu, mas não tem maioria para governar. O Sumar caiu em relação ao que tinha a Unidas Podemos, mas mantém-se no mesmo patamar, extraordinário depois da catástrofe nas regionais e municipais. E o grande derrotado foi o Vox. E, no entanto, continua a ser ele a bloquear a política espanhola.

O segundo lugar do PSOE, que ganha mais dois deputados e sobe quase quatro pontos percetuais, está tão longe da catástrofe anunciada como a distância entre os números da economia e o discurso político e mediático que a direita espanhola impôs. Em 2022, a Espanha teve um crescimento do PIB de 5,5%, o sétimo maior da UE, e a inflação foi de 1,9% em junho. A diferença entre a macroeconomia e o que chega aos bolsos dos mais pobres e ajudará a explicar o desgaste. Mas também conta o que vemos um pouco por todo o lado: um discurso hiperbólico no espaço público que não tem tradução numa Espanha que até se moderou depois desta eleição.

O PP cresce bastante, sobretudo graças à concentração de votos, indo buscar boa parte deles ao Ciudadanos, que não concorreu, e ao Vox, que caiu. A concentração até teve efeitos desproporcionado no número de deputados. Mas não foi o suficiente para construir uma maioria. Nem sozinho, como alguns chegaram a projetar, nem com o Vox.