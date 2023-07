Esqueçam a Inteligência Artificial, o problema são os macacos

Lembram-se do HAL, o megacomputador dotado de inteligência artificial do 2001: Odisseia no Espaço, do Kubrick? Esqueçam. Este artigo não é sobre inteligência artificial. E, no entanto, o HAL importa. (Aviso: acusações de spoiler sobre uma obra-prima de 1968 não vão directos para o spam, vão directos para a pasta ide pastar.) Lembram-se de quando o HAL se engana, percebe que os humanos o querem reiniciar e desencadeia uma estratégia de “sobrevivência”? Bom, o HAL importa porque o vislumbre do potencial e do risco da Inteligência Artificial despertou – graças ao ChatGPT – as consciências e agitou as massas. Stanley, parabéns!, antecipaste a coisa quase 50 anos. Mas, se dizia que este artigo não é sobre o HAL e a Inteligência Artificial, não disse que não era sobre o filme. Este artigo é sobre a primeira cena do filme, e sobre a minha interpretação ex-post da mesma.

Faço uma pausa e já cá volto.

Ontem, em Espanha – este artigo foi escrito antes de se conhecerem os resultados finais – o "mesmo" eleitorado que já se distribuiu na casa dos 80% pelos dois maiores partidos, o de centro-direita (PP) e o de centro-esquerda (PSOE), agora está reduzido a cerca de 60%, ainda que em 2019 o cenário tenha sido ainda mais penalizador, tendo apenas cerca de 50% dos eleitores votado nestes dois partidos. Com cerca de 30% de votos estão agora os radicais de esquerda (Sumar) e os radicais de direita (Vox), a que se juntam populistas e radicais violentos de outro tipo, como os herdeiros políticos dos terroristas bascos (Bildu) e os inimigos catalães da Espanha unida. Entre estes, muitos são os que se contam entre aqueles cujo único propósito político é o ódio.

Mas, referindo-me ao eleitorado, disse o "mesmo", usando aspas. Tão só porque o eleitorado não é exactamente o mesmo. Muitos eleitores, desse tempo da "bipartidarização de alternância", morreram e novos eleitores, com outras agendas, novos dilemas e diferentes histórias pessoais se juntaram.

Por cá – descontado o drama do separatismo – a coisa é semelhante. Até herdeiros (vagamente dissimulados) de terroristas (das FP25) temos no nosso panorama político nacional; sim, estou a falar do Bloco de Esquerda. Segundo as últimas sondagens e estudos de opinião, se as eleições legislativas fossem "hoje" os portugueses distribuiriam os seus votos, grosso modo, da seguinte maneira: cerca de 55% de eleitores distribuídos entre os tradicionais partidos pivot de governo, o PPD de centro-direita (desculpe lá o "direita", dr. Rio) e o PS de centro-esquerda (desculpa lá o "centro", Pedro Nuno); e quase 30% de eleitores em partidos populistas (BE e Chega) e radicais (PCP).

O problema é grande, porque – e não me canso de recordar Dostoievski, "onde falha a razão, o Diabo ajuda" – nestes adventos populistas a razão é obliterada e substituída pelo ódio.

Exemplos recentes, para não ir mais atrás? Para o Chega, os imigrantes transformam a "casa" lusa numa casa de alterne. Para estes "portugueses de bem", o insulto e o anátema lançado sobre o "outro" é a força motriz da IV República. Para o Bloco, num discurso de ódio pouco merecedor de censura pública (coisa que causa tanto asco quanto pouca surpresa), a discussão coloca-se entre os "lucros deles ou a nossa vida". Eles, com direito a fotografia e tudo, são o Pedro Soares dos Santos (Pingo Doce), a Paula Amorim (Galp), a Cláudia Azevedo (Sonae) e o Pedro Castro e Almeida (Santader), ou seja "o grande capital". Ou seja, numa dicotomia selvagem, violenta, ad hominem, os portugueses, se quiserem preservar a vida, têm que estar contra o "lucro" deles; e quem diz "lucros", diz a sua vida inteira, entregue à criação de riqueza e à criação de empregos. O PCP, defensor, amigo e herdeiro das ditaduras mais sanguinárias da História, insiste na ofensiva contra a Ucrânia.

Com quem é que, hoje, fala um moderado, num mundo de polarização acelerada? Como é que se governa, hoje, para o bem-comum, num mundo de fragmentação tribal? Que resposta pode, neste cenário, dar a democracia às necessidades de preservação dos direitos humanos e do Estado de Direito e, ao mesmo tempo, assegurar a governabilidade visando a prosperidade?

Qual é o módico de entendimento possível, entre quem defende a democracia liberal? Que resposta dar às hesitações, amplificadas pelo imperativo de poder?

Por cá sabemos quem é que não hesita: o PS. O PS, do derrubamento dos muros, não hesita nas alianças à extrema-esquerda. Tal como em Espanha, o PSOE não hesita nas alianças à extrema-esquerda e com os inimigos do Estado. E é chocante o opróbrio, não apenas com o beneplácito, mas com a participação activa da generalidade da comunicação social, lançado cá sobre o PPD (por causa do Chega) e lá sobre o PP (por causa do Vox), os partidos que, neste cenário, mais justa e responsavelmente travões e reservas têm colocado à deriva.

Certo parece ser que, se reformas eleitorais não se fizerem, a instabilidade e/ou a radicalização políticas destruirão a democracia. A distribuição de mandatos, em sistemas eleitorais como o português e o espanhol, que privilegiam a representatividade em detrimento da governabilidade, agudizam a guerra ideológica espúria ao mesmo tempo que distanciam os governos possíveis das soluções pragmáticas de bem-comum.

E, neste quadro, dificilmente, a polarização não se acelerará. No dia seguinte, não haverá inocentes com voz e poder. Mas sabemos já de que lado, primeiro, estiveram os culpados.

Volto à primeira cena de 2001: Odisseia no Espaço: a cena do macaco. Na placidez da sua existência, o macaco, junto aos restos mortais de quem viveu antes dele, pega num osso e, numa ira inusitadamente libertada, começa a destruir o que resta dos restos. Há nesta ira, uma destruição do passado, primeiro, para se abraçar uma selvajaria no presente, depois. Tudo isto ao som de Richard Strauss. Enquanto toca Assim Falou Zaratustra, o animal revela-se nos seus instintos mais primários e selvagens. Não leu mal, a peça de Strauss tem o mesmo nome que o ensaio de Nietzsche. Neste, diz-se: "Quanto mais a árvore deseja crescer para o alto e para a luz, mais vigorosamente suas raízes se mergulham no solo, na escuridão e nas profundezas para o mal." Eis o aforismo dos nossos tempos: no pináculo do desenvolvimento científico e tecnológico da Inteligência Artificial, o homem mergulha na profundeza da sua animalidade. A história não vai acabar bem.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia