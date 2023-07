António Costa assume o pior dos portugueses

António Costa faz política a contar com essa visão caricatural do povo português. Há corrupção no coração do governo? Costa desvaloriza; isso não interessa, pois o tuga só quer saber do seu bolso. O governo e o próprio primeiro-ministro desrespeitam as instituições? Não interessa; o Zé Povinho não tem inteligência para essas mariquices institucionais e, por isso, Costa não responde a jornalistas, não responde a deputados e até desrespeita abertamente o Conselho de Estado, saindo a meio para ir ver um jogo de futebol