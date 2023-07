O dragão da inflação voltou a admoestar as economias de todo mundo, depois de mais de 30 anos adormecido. Depois de tanto tempo, é normal que tenhamos esquecido quão destruidor ele foi nos anos 70 e 80 do século XX, reduzindo o investimento e corroendo as poupanças e o poder de compra. Para o controlar, Paul Volker, então à frente do Federal Reserve, dispôs-se a subir os juros para próximo dos 20% e a causar uma das mais severas e mais longa recessões da historia moderna da economia americana, com o desemprego a atingir 11% - valor superior ao registado na crise do subprime.

As memórias desse tempo de estagflação são importantes de reviver para lembrar três factos que a história (e não apenas a teoria económica) demonstrou sobre o dragão da inflação. Em primeiro lugar, que ele corrói os alicerces da prosperidade económica e mina a confiança das empresas e dos indivíduos, sobretudo os mais desprotegidos. Em segundo lugar, que ele tem vida própria, gerando ciclos em que se torna cada vez mais poderoso e ameaçador, sendo fundamental mantê-lo adormecido. E, em terceiro lugar, que adormecê-lo pode exigir enorme sacrifício económico e social e que, quanto mais tarde se faça, maior será esse sacrifício.

Os últimos meses apresentam dados positivos na Europa, com a inflação total a descer dos máximos em termos europeus, à medida que os preços da energia começam a cair. No entanto, o fator mais preocupante é que a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e da alimentação, teima em não descer. Para entender esta nuance temos de ver a inflação como a soma de três efeitos: as expetativas de inflação, o sobreaquecimento da economia e os custos de matérias primas e energia.

As expetativas são o fator mais pernicioso, pois geram ciclos onde as empresas que esperam maiores subidas dos concorrentes aumentam os seus preços e os trabalhadores exigem maiores salários para compensar a inflação, aumentando os custos e implicando maiores subidas de preços. Estes ciclos propagam-se no tempo com tendência a agravarem-se, criando espirais inflacionárias, que são a fonte da vida própria da inflação. Os outros dois fatores, isto é, o sobreaquecimento da economia e os preços de matérias primas, tendem a gerar períodos temporários de inflação, sendo por vezes bastante severos, como o que temos vivido, mas que tendem a desparecer com o tempo. O risco é que movimentos temporários contagiem as expetativas e deem início a ciclos viciosos que acordem de vez o dragão. Evitar este contágio é a batalha épica dos bancos centrais, em nome de todos nós.

Tendo hesitado demasiado no início, prevendo uma subida temporária e conjuntural dos preços, consequência dos custos da energia, das disrupções do covid19 na Ásia e de algum sobreaquecimento após a abertura da economia, o Banco Central Europeu (BCE) tardou a agir. Mas, a partir de setembro de 2022, acertou o passo, e iniciou um marcha histórica de aumento dos juros, que poucos teriam previsto há apenas um ano atrás. É interessante ver como contraexemplo, as políticas extremamente agressivas do Banco Central do Brasil que subiu os juros de 2%, em março 2021, para mais de 14% em novembro de 2022, tendo reduzido a inflação de 12,1% em abril de 2022 para 3,9% em maio de 2023.

A preocupação crescente do BCE advém de a inflação subjacente, que exclui a energia e alimentação e reflete e acelera a dinâmica da expectativas, teimar em não descer. Em conjunto com a informação sobre a evolução dos salários e do desemprego, a resistência da inflação subjacente aumenta o risco de, ao contrário da visão do inicial do BCE , estarmos no início de uma espiral inflacionária que dê vida própria à inflação. Neste caso, a prossecução do seu mandato exigirá taxas de juro mais altas, por mais tempo, até que as expetativas sejam reequilibradas. É possível, e até provável, que este cenário implique taxas suficientemente altas para gerar uma recessão e um aumento do desemprego para desencorajar as empresas de subir preços e os mercados de trabalho de exigirem maiores salários.

Esta linguagem técnica esconde o sofrimento que esta política de combate à inflação implica, quer para os que veem o poder de compra dos seus salários a cair no curto prazo, quer para os que veem as prestações dos seus créditos a aumentar. O argumento de que os custos desta política, apesar de pesados no curto prazo, serão muitos inferiores à alternativa de deixar subir a inflação e tentar controlá-la mais tarde ou, pior, aceitar viver com ela, serve de pouco consolo. Caberá ao Governo apoiar os que sentem maior dificuldade neste contexto, possivelmente reduzindo outras despesas, nomeadamente na despesa pública menos essencial, para minorar o eventual estímulo excessivo à economia. A política fiscal não pode contrariar a política monetária e estimular uma economia que está, claramente, sobreaquecida. Deste ponto de vista, as exigências de execução do PRR pela Comissão Europeia nos prazos estipulados parecem-me um enorme contrassenso.

Como é comum nestas situações, alguns comentadores e políticos têm-se insurgido contra as decisões e as declarações do BCE, pondo em causa o seu estatuto de independência. Em primeiro lugar, é preciso saber que a independência do BCE é tática. Quem define a sua missão de combate à inflação acima dos 2% e quem designa os seus governadores são as instâncias políticas. A independência serve sobretudo para permitir ao BCE prosseguir ações que visem os benefícios de longo prazo, mesmo quando os custos de curto prazo são elevados. Deixar esta responsabilidade aos políticos parece-me pouco credível, com consequências que os anos setenta deixaram bem patentes.

Outros comentadores, têm levantando a possibilidade de aumentar o objetivo de inflação para 3% ou 4%, tendo em vista as alterações estruturais de economia global. Nomeadamente, o efeito da inclusão de uma China hiper-dinâmica na economia mundial - um dos principais fatores para a inflação baixa e o crescimento alto dos últimos 30 anos- está a extinguir-se pela inversão da globalização e pela perda de dinamismo da economia chinesa. Não retirando mérito a este debate sobre a necessidade de rever o objetivo, penso que o timing para o fazer será depois de estar recuperada a credibilidade do BCE.

O que está em causa em 2023 é evitar o início de uma espiral inflacionária. Infelizmente, a ferramenta que temos - a fixação das taxas de juro pelo BCE - não é muito precisa e implica riscos de recessão, desemprego e maiores custos financeiros para todos nós. No entanto, como a história demonstra e a ciência económica explica, não se combate a inflação sem sacrifícios, mesmo se estes são muitos menores que os efeitos de longo prazo de adiar a batalha. Toda a energia tem de ser posta na recuperação da credibilidade do BCE como guarda da gruta onde o dragão da inflação jaz dormente, antes de este acordar de forma definitiva, não esquecendo nunca de focar os apoios possíveis nos que mais precisam.