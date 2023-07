MP e PJ têm ido além das suas competências nas buscas?

SIM A resposta afirmativa a esta pergunta pressupõe um esclarecimento prévio: não existem “buscas mediáticas”. A lei não as prevê e quando surjam — como foi o caso — pressupõem a prática de um crime (violação do segredo de justiça), com a agravante de ser praticado por agentes protetores dessa mesma justiça. Cumpre começar por subscrever na íntegra as palavras do Presidente da República apelando ao “bom senso” para que poderes político e judicial não deem “sensação de guerra”. É precisamente nesse sentido que escrevo. Mas apelando a que esse poder judicial reflita sobre estes factos, o perigo que eles significam e a forma como desprestigiam MP e PJ.

