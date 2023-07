Uma oportunidade perdida para a igualdade de género

No início desta semana escrevi, aqui no Expresso, que todos os avanços significativos em matéria de igualdade de género no acesso a cargos de natureza política, cargos públicos e também no sector empresarial, público e privado ocorreram com Governos do PS. Na sequência da revisão constitucional de 1997, que passou a consagrar, no artigo 9º da Constituição (CRP) como tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres, o Governo constituiu uma comissão de juristas de reconhecido prestígio para estudar e propor medidas a adotar para realizar esta tarefa do Estado. A partir daí ocorreram um conjunto de alterações legislativas que impuseram quotas de género em diversas eleições (em 2006), nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do sector público empresarial e das empresas cotadas em bolsa (em 2017) e no pessoal dirigente e órgãos da Administração Pública (em 2019). Sempre com maiorias do PS na Assembleia da República (AR).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.