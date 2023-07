Uma mãe que castiga uma filha com água gelada precisa de ajuda

O caso em apreço tem obviamente uma crueldade muito específica. E digo bem: é crueldade, ou seja, é um ato pensado. A frieza desta história não está na água gelada onde a criança é afundada “até ao pescoço” - "até ao pescoço", repito - está no próprio ato da mãe, que pensa e executa com meticuloso rigor o castigo: tem de pegar na criança, tem de andar, tem de submergi-la na piscina ou na banheira. Na verdade, é uma sucessão de atos pensados. Não é uma palmada não pensada e dada já no desespero do cansaço.