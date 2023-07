Um Governo, duas nações

Qual é o estado da nação? Esta é a semana dos balanços. No Parlamento. No Conselho de Estado. Mais ruído. Já ninguém tem nada de novo para dizer. Nada para surpreender. Não certamente o Governo. Nem provavelmente o Presidente da República. A nação chega aqui cansada. Descrente. A política resumida a casos. A mentira tornada normalidade. Com um Executivo a desfazer-se aos bocados. Uma maioria absoluta que, em vez de estabilidade, vive no limite da anarquia. Em vez de promover o diálogo, como prometeu António Costa, dá provas de arrogância, de abusos de poder e de incapacidade de gestão.

