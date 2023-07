Será o pessimismo português uma fatalidade?

“Porquê esta pergunta?”, talvez questione o amigo leitor. Pois esta foi suscitada por uma animada conversa de há dias no contexto do podcast “A História repete-se”, que faço em co autoria com Henrique Monteiro, e que, no caso, teve Clara Ferreira Alves como convidada (episódio sobre o pessimismo crónico português, a transmitir numa das próximas semanas). A conversa deixou-me a pensar sobre o porquê do nosso fatalismo. Será maior e mais persistente que o de outros povos? É exagerado, ou tem razão de ser? Tem remédio, ou está de tal forma enraizado que é uma marca cultural? Sobretudo, será um sentimento construtivo?