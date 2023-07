Pessimismo cómico

Milan Kundera não gostava nada de “A Insustentável Leveza do Ser”, isto é, do filme que em 1988 fizeram a partir desse seu romance publicado em 84. Tanto que não voltou a autorizar nenhuma outra “adaptação” ao cinema. Percebe-se o desagrado, porque os argumentistas quase só aproveitaram a Primavera de Praga e o erotismo, deixando de lado a dimensão especulativa. Mas o filme consegue muitíssimo bem aquilo a que se propôs e nunca trataria adequadamente aquilo de que abdicou. Devo-lhe a descoberta desse romance. Um romance claro e desenvolto na linguagem, mas denso nas ideias e complexo nos processos narrativos, juntando ficção, ensaio e autobiografia. E se o sucesso do livro me pareceu um equívoco, li algures que o autor achava o mesmo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.