Ódio nacional

Como qualquer pessoa normal, choquei-me quando vi o vídeo em que uma influencer descrevia a sua técnica para resolver as birras da filha: enfiava-a em água fria. Na piscina, da primeira vez, na banheira, de madrugada, depois. Com a sabedoria acumulada por “gostos” e seguidores, explicava que o cérebro da criança de três anos se desconcertava e punha fim à birra. “Superremédio santo!” Quando apanhei a coisa ela já ia avançadíssima na partilha viral. E, porque o apelo era esse, já teria seguido para a CPCJ, que intervém nestas circunstâncias. Depois chegou à televisão, entrando assim na alçada do Ministério Público.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.