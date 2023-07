O Ministério Público é privado?

Compreende-se a azáfama de António Costa em proclamar a separação total entre política e Justiça com a célebre frase “à política o que é da política e à Justiça o que é da Justiça”. Quem, como ele, conviveu tranquilamente com Sócrates tem de justificar-se com dois mundos em que nada se toca e menos se confunde. Porém, nem há boa política sem Justiça, nem há boa Justiça sem política.

