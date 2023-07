Fernando Medina é “os outros”

A obsessão orçamental é um dos mais bem sucedidos empreendimentos neoliberais. Tornou-se senso comum, isento de motivação ideológica.

Entre a lenda do país “acima das suas possibilidades”, de Gaspar e Albuquerque, e a do “passo maior que a perna”, de Costa e Medina, vai apenas o tempo de uma conjuntura política e económica. São refrães da mesma canção batida. O artigo do ministro das Finanças no Expresso, sob a solene invocação de um “compromisso nacional para as finanças públicas”, é uma nova versão desse tema de sempre.