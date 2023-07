Erros nossos, má fortuna

Parece que há menos portugueses no Algarve este ano. Segundo as notícias. Acho que sei onde eles estão. Em casa. Pelo menos, os de Lisboa. Fui a um centro comercial no fim de semana, um centro comercial com características particulares, fica no centro, tem tudo lá dentro, de comida de cão a cinemas, de restaurantes a um desfile de moda. Os pisos de estacionamento estavam cheios, as filas para os restaurantes eram longas, havia gente por todo o lado. Em julho, não costumava acontecer. Não creio que estivessem em casa a ver a final de Wimbledon. Os portugueses não têm dinheiro suficiente para irem de férias para a praia e para pagar o empréstimo da casa, o carro e a gasolina. O carro e despesas adjacentes continuam a ser a bruta despesa de que os portugueses não abdicam.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.