De Espanha, nem bom veto nem bom casamento

Não sei o que pensa a maio­ria dos leitores do Expresso, mas tenho para mim que as eleições deste domingo em Espanha são as mais importantes para Portugal este ano. Sem desvalorizar o ato eleitoral da Madeira, as legislativas espanholas podem decidir quem serão os próximos inquilinos da Moncloa e assim dar pistas sérias sobre o que poderá suceder ao Governo de Portugal nos próximos tempos. Não porque o resultado — seja ele qual for — tenha grande influência direta no desempenho do Executivo português, mas porque há tendências em Espanha que aqui se verificam.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.