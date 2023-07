China e Rússia vs EUA e aliados

Que capacidade têm a China e a Rússia de resistir à pressão política, financeira e comercial dos Estados Unidos e os seus principais aliados na Europa e na Ásia?

Há dois anos, pensava-se que Washington, Bruxelas e, por exemplo, Tóquio teriam cada vez mais dificuldade em resistir à pressão simultânea de Moscovo e Pequim. O futuro, diziam-nos, pertencia à China, a nova hiperpotência económica mundial, e a uma Rússia cada vez mais autocrática e competente do ponto de vista estratégico. A nova invasão da Ucrânia pelas forças russas, no ano passado, devia ter enfraquecido a NATO e aumentado a margem de manobra do Kremlin na Europa e de Pequim na Ásia e no Pacífico Ocidental.