A educação como fogo de vista

Em média, trabalhadores com mais escolaridade são mais bem remunerados. E, mesmo para a mesma escolaridade, diferentes áreas de estudo abrem perspetivas remuneratórias diferentes.

Relativamente ao impacto da escolaridade, há na literatura económica duas teorias dominantes diametralmente opostas, ambas compatíveis com o facto referido. A primeira, a do Capital Humano, é que a educação dá um conjunto de competências que aumenta a nossa produtividade e, como algumas competências são mais bem remuneradas do que outras, é normal que uns cursos abram perspetivas profissionais melhores. A segunda é conhecida como a Teoria da Sinalização. De acordo com ela, quem já é inerentemente mais produtivo já tem um conjunto de competências que lhe permite mais facilmente frequentar o Ensino Superior e, dentro deste, os cursos mais difíceis; neste caso, quem tem mais escolaridade é mais produtivo e, por isso, tem melhores salários, mas não graças ao curso que tirou. O curso é antes um filtro que sinaliza ao mercado de trabalho a competência do trabalhador.