38. Palavra da semana: seita

Esta crónica dedicada a uma palavra, e a palavra, como o leitor já percebeu, é seita, vem esta semana em forma de carta, esse modo obsoleto de comunicação que tem a vantagem de nos dar uma ilusão de proximidade em relação ao destinatário, como se estabelecesse uma ponte invisível entre quem escreve e a pessoa a quem as palavras são dirigidas. Como sinto uma indescritível afinidade espiritual com o líder da seita intitulada “Reino do Pineal”, atrevo-me, pois, a dirigir-me diretamente a este guru, este empreendedor do negócio da fé, este CEO por conta própria e sobre o qual, nos últimos dias, tantas coisas têm sido ditas: