Mais um Estado da Nação

Amanhã tem lugar mais um debate sobre o Estado da Nação, momento que marca, de forma simbólica, o encerramento do ano parlamentar. E que é uma excelente oportunidade para, dentro da Assembleia da República, mas também fora dela, levar a cabo um balanço sobre o ponto em que, enquanto coletividade, nos encontramos. E esse balanço não é, manifestamente, animador. Nem no plano quantitativo (isto é, nos números), nem no plano qualitativo (ou seja, no ambiente político e social que se vive).

Em 2015, quando o Partido Socialista chegou ao Governo, havia cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família. Em maio passado, e segundo números do próprio SNS, esse número subiu para cerca de 1 milhão e setecentos mil (mais trezentos e setenta e cinco mil do que um ano antes).

De acordo com o Conselho de Finanças Públicas, nas listas de espera para consultas estão quase seiscentos mil cidadãos, o que representa um aumento de mais de 10% em apenas um ano. Nas listas de espera cirúrgicas, o número é de duzentos e trinta e cinco mil, cerca de mais 20% no mesmo período. E os tempos de resposta também se agravaram, com 32% dos utentes a serem atendidos para lá do prazo medicamente recomendado.

No domínio da educação, as disparidades sociais agravaram-se, evidenciando os números da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência que, nos exames nacionais, os alunos provenientes de famílias mais necessitadas têm, em média, resultados muito mais baixos do que aqueles cujo agregado não atravessa dificuldades económicas.

E a isso acresce que, segundo a mesma entidade, muitos alunos carenciados nem sequer tentam candidatar-se ao ensino superior, numa tendência que, aliás, também se incrementou.

Por outro lado, de acordo com os dados do PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), estudo internacional que avalia o grau de literacia de leitura dos alunos do 4.º ano de escolaridade, o nosso país passou dos 541 pontos, em 2011, para os 520, em 2021. É o que dá o facilitismo.

Um facilitismo que levou o Governo, agora, a reduzir o número de exames nacionais obrigatórios para a conclusão do ensino secundário, o que permitirá a conclusão daquele grau de ensino nas áreas das ciências e tecnologia e das ciências socioeconómicas sem a realização do exame nacional de matemática. Ideia absolutamente peregrina que mereceu, e bem, reparos do Presidente da República.

Um facilitismo que, acumulado ao longo de anos e anos de políticas socialistas - e nos últimos tempos agravado -, conduziu a uma progressiva deterioração da situação em que, em matéria de conhecimentos (ou melhor, de falta deles) os alunos se encontram quando ingressam no ensino superior. Algo que alguém, como eu, que aí leciona há mais de trinta e cinco anos, pode constatar, com grande consternação, a cada ano que passa.

No que toca ao desemprego, no primeiro trimestre deste ano a sua taxa fixou-se em 7,2%, o que significa um aumento de 0,7% relativamente ao último trimestre de 2022 e um crescimento homólogo de 1,3%. Nos últimos doze meses há, assim, mais setenta e duas mil pessoas sem trabalho.

Nos cinco primeiros meses de 2023, a receita fiscal e contributiva aumentou dois mil setecentos e cinquenta milhões de euros (à boleia do aumento brutal dos preços), excedendo já, em cerca de quatrocentos milhões, a previsão de crescimento para todo o ano, constante do Orçamento do Estado.

Mas, o aumento das prestações sociais líquidas de contribuições e de outras transferências (incluindo as medidas de mitigação do controlo da inflação) cifrou-se em pouco mais de mil e cem milhões de euros.

E também a despesa de investimento apresenta valores de execução muito baixos, tendo aumentado marginalmente face ao ano transato e encontrando-se muito longe da previsão orçamental. Sendo que, no que toca ao PRR, o Banco de Portugal antecipa, para este ano, uma taxa de 15%, muito longe dos 32% anunciados pelo Governo.

No seu todo, a economia já começou a desacelerar, prevendo-se que o crescimento baixe para 2,5% em 2023 e para 1,5% em 2024. Convindo relembrar que aquele que vamos tendo se fica a dever, em larguíssima medida, à dinâmica do sector do turismo, para a qual as políticas públicas pouco ou nada têm contribuído.

Mas, se os dados estatísticos não induzem qualquer otimismo, menos ainda o geram as atitudes e comportamentos dos socialistas que nos dirigem.

Em vez de tentar construir consensos sociais, que são sempre necessários, mas mais ainda em períodos de dificuldade, o Governo optou, de forma deliberada, pela criação de um clima de guerrilha permanente nos mais diversos sectores: na educação, com os professores, na agricultura, com a principal associação representativa do sector, na habitação, com os senhorios e com os empresários do alojamento local.

E o que dizer dos inenarráveis contributos que deu para a degradação das instituições democráticas, como as sucessivas demissões de ministros e secretários de Estado, as cenas degradantes no Ministério das Infraestruturas, o desrespeito pelo Presidente da República, a utilização indevida do SIS, a desresponsabilização no caso da TAP, a tentativa de instrumentalização de uma comissão parlamentar de inquérito, etc.?

Mau grado toda a propaganda do PS, a verdade é que, um ano decorrido, a Nação encontra-se num estado muito pior. E nada aponta para que venha a melhorar. Bem pelo contrário.