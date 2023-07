O pior está por vir

Claro que a fragmentação russa é importante, seria idiota negar a importância da guerra na Ucrânia e a demonstração de fraqueza da Rússia, uma sociedade em acelarada queda livre, desde os indicadores demográficos até à capacidade militar. A esperança média de vida de um russo em casa (não no campo de batalha) está ao nível dos piores países africanos (64 anos), quase duas décadas inteiras atrás dos países mais desenvolvidos. É uma sociedade pobre por dentro. Só que esta podridão também afeta um grande império do nosso lado, os EUA. E a fragmentação americana é potencialmente mais grave do que a russa, porque estamos a falar do coração do Ocidente e da ordem internacional.