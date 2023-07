O Ministério Público tem de ser defendido

O episódio da busca a Rui Rio, com a grotesca comunicação prévia às televisões, suscitou um intenso debate. Como foi lembrado, do que se sabe do caso – alegadamente uma investigação sobre se funcionários do grupo parlamentar do PSD fizeram atividades profissionais para o seu partido – a coisa não tem fundamento. A lei determina, e não podia ser de outro modo, que são os partidos a decidir o uso dos seus recursos profissionais e de como afetam as verbas que recebem, de que têm de prestar contas detalhadas.

Não é uma entidade pública que delibera sobre quem são os funcionários de um partido, ou que funções nele desempenham, ou que avalia o seu cumprimento, ou que decide o seu salário ou hierarquia. Os funcionários partidários desempenham cargos de confiança política e, por isso, estão sujeitos às regras próprias que o seu partido defina; qualquer interferência externa que viole esse princípio seria abusiva.