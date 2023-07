Não há um único português na hierarquia de topo da Comissão Europeia

Ao contrário de um passado recente, em que Comissão Europeia contava com alguns portugueses nas posições mais destacadas da sua estrutura administrativa, a toda poderosa máquina que está logo abaixo do colégio de comissários, atualmente não há um único português como diretor-geral, posição a que se ascende pela qualidade e prestígio como funcionário mas também com o apoio político dos Estados-embros já que existe uma obrigação de manter um equilíbrio geográfico na representação a todos os níveis.

O último diretor-geral adjunto português foi Carlos Alegria, na DG Interpretação. Mário Campolargo, atual secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, que liderou a importante Direção-Geral de Informática (DIGIT) da Comissão Europeia, e João Aguiar Machado, que liderou a poderosa DG Pescas. Antes, Fernando Frutuoso de Melo, atual chefe da Casa Civil da Presidência da República, liderou a importante Direção Geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento. João Valle de Almeida, atual representante da UE em Londres e que foi chefe de gabinete de Durão Barroso na Comissão, foi também diretor-geral das Relações Externas da Comissão, antes de rumar a Washington, onde foi embaixador da UE nos Estados Unidos da América.

Muitos outros portugueses assumiram funções desta natureza ao longo da participação portuguesa no projeto europeu, deixando um exemplo notável da qualidade dos funcionários e diplomatas portugueses.

Curiosamente ou não, há hoje mais gestores ou funcionários europeus de topo de países terceiros, como o Reino Unido ou até os Estados Unidos da América, do que portugueses. Atualmente não há nenhum português como diretor-geral, nem mesmo como diretor-geral djunto.

A atual “chief economist” da Comissão, Fiona Scott Morton, é uma cidadã americana.

A forma como o ministro dos Negócios Estrangeiros, em particular o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que depende agora diretamente do primeiro-ministro, António Costa, têm tratado a representação portuguesa nas instituições europeias tem sido bastante displicente. Convém não esquecer que Portugal está há dois anos sem representante português no Tribunal de Contas Europeu como escrevi em Portugal está há dois anos sem juiz no Tribunal de Contas Europeu

Se é verdade que os funcionários europeus, tal como os comissários, devem representar o interesse comum, e não os seus Estados membros, não é menos verdade que a boa decisão europeia deve ter presente a realidade, o conhecimento e a sensibilidade de todos os países, sem exceção. O estatuto de funcionário europeu obriga a um dever de independência, mas ser independente não deve ser sinónimo de ser parvo. Ora, na maior parte destas reuniões internas de alto nível, verdadeiras mesas de negociação, Portugal não tem estado representado. Já outros países da nossa dimensão, como a Dinamarca, têm duas diretoras-gerais, a Irlanda tem três, a Letónia tem dois e o Luxemburgo um. Já para não falar nos países de maior dimensão.

Não diria que é falta de empenho ou preocupação do Governo, já que em 2022 até apresentaram, com inédita pompa e circunstância, uma Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias. Ou a estratégia está errada ou então trata-se de incompetência do Governo. Ainda recentemente um candidato português, de excelente reputação e mérito, foi preterido para o posto de diretor da DG Recursos Humanos face a uma candidata britânica, um país terceiro. Isto é incompreensível sobretudo quando não existia outro português num cargo de topo da Comissão.

A um ano de eleições europeias, talvez seja oportuno chamar a atenção do Governo, e em particular do primeiro-ministro e do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e já agora dos partidos políticos da oposição, que para defender Portugal nas instituições europeias não basta a REPER, os especialistas dos diferentes comités, os membros do Governo e os eurodeputados. Se assim fosse, os restantes Estados-membros não se empenhavam tanto em ter cidadãos seus na liderança das mais importantes direções-gerais da Comissão Europeia. Ou será que António Costa está a poupar os trunfos para apostar tudo na nomeação para Presidente do Conselho?