É devida uma justificação

A autonomia do Ministério Público e o princípio da legalidade no exercício da ação penal são traves mestras do regime democrático. Sempre o defendi e nem por um momento me arrependo. E sempre que surgiram no debate político nacional ideias de limitar essa autonomia ou de introduzir mecanismos de exercício da ação penal em função de critérios de oportunidade pronunciei-me sempre, enquanto deputado do PCP, contra tais ideias e iniciativas.

Perante a existência de indícios da prática de quaisquer crimes, as autoridades judiciárias devem atuar sem outras limitações que não as que decorrem da Constituição e da lei. Estas, porém, devem ser inteiramente respeitadas.

Na semana que passou, a aparatosa e mediatizada operação policial visando sedes do PSD, incluindo a respetiva sede nacional e as residências pessoais de antigos dirigentes, incluindo um antigo Presidente e um atual Deputado deste Partido, suscita perplexidades e exige, precisamente em nome da Constituição e da lei a que todos devem obediência, que sejam devidamente esclarecidos os motivos e os termos em que tal operação se verificou.

A ser verdade o que foi publicitado, que a operação se inseriu no âmbito de uma investigação iniciada há vários anos com base numa denúncia, segundo a qual haveria funcionários do Grupo Parlamentar do PSD que não trabalhavam na Assembleia da República, mas em instalações do Partido, estamos num domínio próximo do absurdo. É que tal prática não só não configura qualquer crime, como nem sequer é ilícita, e decorre até de circunstâncias práticas que tornam essa prática logicamente inevitável.

Ao contrário do que já ouvi para aí afirmar sem nenhum fundamento, as pessoas que integram o pessoal de apoio dos grupos parlamentares não são funcionários parlamentares. Os funcionários da Assembleia da República são recrutados por via de concurso público e têm um dever de isenção relativamente aos partidos e aos grupos parlamentares. Asseguram os serviços de apoio da Assembleia da República e relacionam-se naturalmente com os grupos parlamentares, mas não se confundem com eles. O seu superior hierárquico é o Secretário-geral da Assembleia da República.

Os grupos parlamentares não órgãos da Assembleia da República. São órgãos dos partidos e nem têm NIF que não seja o do Partido a que pertencem. São constituídos por vontade expressa dos próprios partidos que definem a sua composição e a sua criação não é automática. São os partidos que requerem a constituição dos respetivos grupos parlamentares e na base da subvenção a que têm direito para o funcionamento do respetivo grupo parlamentar, que varia em função da sua representatividade, definem o seu próprio quadro de pessoal que é de livre nomeação, e as condições de trabalho das pessoas que o integram. Assim, os grupos parlamentares podem ter um chefe de gabinete, assessores, adjuntos, consultores para diversas áreas, e a gestão do tempo, modo e local de trabalho dos elementos do gabinete só podem ser geridos pelo próprio Partido e por nenhuma outra entidade. Alguns funcionarão predominantemente em instalações da Assembleia da República, outros poderão não o fazer por razões de espaço ou por opção própria. Se um Partido precisar de ter um assessor do Grupo Parlamentar no Porto ou em Faro para apoiar a atividade dos Deputados eleitos por esses círculos deve ser impedido de o fazer? Em nome de quê ou de quem?

É uma evidência que na vida política não é possível distinguir o trabalho parlamentar da atividade geral dos partidos. Não há nenhuma zona cinzenta. É a própria vida que o determina. Muitas vezes o líder do Partido é também Deputado, há Deputados que são dirigentes partidários e há quadros que apoiam o grupo parlamentar e que pertencem a outros órgãos do Partido. A atividade do grupo parlamentar é absolutamente indissociável da atividade partidária. Quem mais, senão os próprios, ou seja, o próprio Partido, pode decidir sobre as funções das pessoas que o integram? O Secretário-geral do Parlamento, o Governo, o Ministério Público? Certamente que não.

A questão suscitada radica, porém, na questão do financiamento. É do Orçamento da Assembleia da República que vem a subvenção para os grupos parlamentares. Só que isso não significa nada. Desde logo porque qualquer subvenção aos partidos vem do orçamento da Assembleia da República. Mesmo a subvenção aos partidos que, tendo mais de 50.000 votos, não têm representação parlamentar. Depois, porque na parte respeitante aos grupos parlamentares, a lei de financiamento dos partidos é muito clara quando refere no seu artigo 5.º, n.º 4, que “a cada grupo parlamentar, ao deputado único representante de um partido e ao deputado não inscrito em grupo parlamentar da Assembleia da República é atribuída, anualmente, uma subvenção para encargos de assessoria aos deputados, para a atividade política e partidária em que participem e para outras despesas de funcionamento”. Sublinho, atividade política e partidária.

Admitir que, pelo facto de os assessores dos grupos parlamentares serem pagos pelo Orçamento da Assembleia da República não pudessem exercer funções partidárias extraparlamentares (como se isso fosse separável), tal raciocínio levaria a que os próprios Deputados, por serem pagos pelo Orçamento da Assembleia, não pudessem ter atividades partidárias fora do Palácio de São Bento.

Concluo por isso que só uma mentalidade doentiamente persecutória dos partidos, e consequentemente antidemocrática, pode conseguir vislumbrar qualquer ilicitude no facto de serem os partidos, e nenhuma outra entidade, a poder gerir nos termos da lei, a atividade do pessoal de apoio às suas atividades.

Posto isto, voltemos aos acontecimentos da passada semana e a factos que não acho normais.

Não acho normal que a sede nacional de um Partido seja devassada durante 19 horas por buscas, e que sejam aí apreendidos documentos que, segundo o próprio, transcendem o objeto constante do mandado judicial.

Não acho normal que um antigo líder partidário seja alvo de buscas à sua residência, tenha o telemóvel apreendido sem ser constituído arguido, e que estivessem jornalistas à espera da polícia para poder exibir a ocorrência perante o país.

Se for verdade que as diligências efetuadas tiveram como base as questões que foram publicitadas, e que não vejo como podem ser consideradas ilícitas, não só não acho que tenham sido normais, como acho que, a menos que se demonstre o contrário, estivemos perante ações claramente desproporcionadas e gravemente lesivas dos direitos dos visados.

O poder judicial é e deve ser independente. O Ministério Público é e deve ser autónomo. Contudo, a investigação criminal tem de ser feita nos termos da lei, com respeito pelos direitos das pessoas e das entidades envolvidas e nunca pode consistir em atuações arbitrárias. Em democracia ninguém pode estar acima da lei.

Nos tempos que correm, a democracia está sob ameaças diversas. Uma das mais graves consiste na insinuação da ideia da corrupção generalizada dos titulares de cargos políticos e das instituições democráticas e a apresentar a política como uma atividade criminosa aos olhos dos cidadãos. Vimos recentemente no Brasil como uma coligação entre a comunicação social mais influente e setores corrompidos do sistema judiciário conduziram uma operação que, em nome do combate à corrupção, propiciou a tomada do poder por forças políticas fascizantes e obscurantistas que colocaram a democracia brasileira e o próprio sistema judicial à beira do precipício.

Não pretendo com isto fazer comparações deslocadas. Acredito na idoneidade da generalidade dos magistrados portugueses e na sua fidelidade à legalidade democrática, à democracia e às liberdades, e por isso mesmo considero que devem ser devidamente escrutinadas quaisquer atuações que suscitem dúvidas quanto ao respeito por esses valores.