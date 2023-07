Nesta correria atrás da atualidade, as coisas não têm, por vezes, tempo para amadurecer. Depois da absurda overdose mediática o assunto morreu subitamente e eu fiquei-me pela diferença de tratamento dado a outras tragédias bem maiores, a que quotidianamente fechamos os olhos. Só que há algumas lições a tirar deste acidente mais do que anunciado, até pelo perfil do seu principal responsável, o fundador da empresa da OceanGate, Stockton Rush.