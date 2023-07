Dermatite atópica: todos os doentes têm acesso aos tratamentos mais eficazes e seguros?

A dermatite atópica (DA) é uma doença de pele que pode ocorrer em qualquer idade, caraterizada pela secura da pele (xerose), comichão (prurido) e surgimento de manchas avermelhadas, ásperas e descamativas (eczema). A DA é considerada um problema crónico, isto é, terá tendência para ocorrer de forma recorrente ao longo de meses a anos. É também conhecida como eczema atópico e estes termos são sinónimos. O prurido (comichão) é o sintoma cardinal, podendo ser muito intenso e com um impacto profundo em todos os aspetos da vida, perturbando a concentração, o sono e a capacidade de viver uma vida plena e tranquila.



Em Portugal, estima-se que a DA afete aproximadamente 360.000 pessoas, das quais 70.000 têm uma forma moderada a grave, com grande repercussão na sua qualidade de vida, capacidade de trabalho e aproveitamento escolar. As pessoas que vivem com formas moderadas a grave de DA são aquelas que não conseguirão controlar a sua doença de pele com os tratamentos habituais, vulgarmente designados por tratamentos tópicos (cremes, pomadas, loções e outros produtos de aplicação na pele). Estas pessoas frequentemente precisam de complementar os tratamentos tópicos com medicamentos sistémicos (sejam elas, orais ou injetáveis).

Nos últimos 6 anos, foram aprovados pelas Agência Europeia do Medicamento (EMA) vários novos medicamentos para o tratamento da DA moderada a grave, que são eficazes e seguros. Trata-se de uma excelente notícia para as pessoas que sofrem com esta doença diariamente e, por vezes, há vários anos, tendo já tentado vários tratamentos imunossupressores, cuja eficácia e segurança não corresponde às necessidades de controlo de longo prazo que a DA implica.

O estudo “Dermatite Atópica: Melhorar o Acesso dos Doentes aos Cuidados de Saúde em Dermatologia” publicado online, no passado dia 17 de maio de 2023, no Portuguese Journal of Dermatology and Venereology, analisa a capacidade assistencial instalada para as pessoas com DA, confirmando que o sector privado representa um papel importante no seu acompanhamento e tratamento.

Com efeito, a capacidade assistencial em Dermatologia no sector público demonstrou lacunas relevantes em várias fases do processo assistencial, lacunas que o sector privado pode complementar. Contudo, na prática no setor privado não é possível dar resposta às formas graves de DA pela inexistência de um regime de prescrição e de comparticipação para terapêuticas avançadas para esta doença, semelhante ao que existe no serviço nacional de saúde. Fica, assim, comprometido o acesso de muitos doentes às terapêuticas que lhes poderiam devolver a qualidade de vida e a sua capacidade de trabalho ou de rendimento escolar.

No caso de uma outra doença de pele crónica, a psoríase vulgar em placas, uma revolução terapêutica semelhante ocorreu nas últimas 2 décadas, representando uma mudança substancial nas perspetivas de tratamento destes doentes. No caso da psoríase, é permitida a prescrição de terapêuticas avançadas ao setor público e também no setor privado através da Portaria nº48/2016, de 22 de março. Para as pessoas com hidradenite supurativa, outra doença crónica de pele, verificou-se a mesma possibilidade de acesso a terapêuticas inovadoras, quer no setor público, quer no setor privado, através da Portaria 38/2017, de 26 de Janeiro.

É evidente que a equidade no acesso a novas soluções terapêuticas para as pessoas com DA moderada a grave está neste momento comprometida, podendo e devendo ser ajustada. Felizmente, a inovação terapêutica permite hoje soluções mais seguras e

eficazes; possibilitar o acesso regulado dos tratamentos às pessoas que deles necessitam é uma obrigação ética que deve definir uma sociedade livre e equitativa no século XXI.