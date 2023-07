A Nação está melhor?

SIM Passado um ano do último debate do Estado da Nação, Portugal superou todas as previsões mais negativas e tem vindo a destacar-se na área do euro como uma economia que cresce, que cria emprego e que tem vindo a aumentar os rendimentos dos portugueses. Em 2022 (6,7%, segundo o INE) e em 2023 (2,7%, segundo as previsões mais recentes do Banco de Portugal) fixamo-nos no top 3 do crescimento económico, com máximos históricos de emprego e com a Segurança Social a registar aumentos médios de vencimentos em torno dos 8% nos primeiros meses do ano. A inflação dá mostras de quebra de tendência, as exportações renovam recordes, o investimento público e privado, em particular o IDE, continua a renovar máximos de stock. E é particularmente importante sublinhar: de acordo com o INE, desde 2015 há menos 700 mil portugueses em risco de pobreza e exclusão social.

