Vamos aceitar passivamente que Ronaldo fique com a Cofina?

A questão já seria complicada sem o dinheiro e o manto negro da Arábia Saudita. Ronaldo e o seu clã têm sérias dificuldades em aceitar críticas e perguntas. Ronaldo não dá entrevistas, concede apenas que um jornalista lhe massaje o ego em pose de veneração perante um deus vivo. E todos se recordam da forma como esta divindade irascível, qual Marte em chuteiras, tirou um microfone das mãos de um jornalista para depois atirá-lo à água. Esse micro era da TV que Ronaldo quer comprar agora. É do mesmo grupo que faz questão de vigiar as marquises inestéticas do clã.