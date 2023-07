Pensões e IRS. Obrigadinho por fazerem o que deviam

No rescaldo de mais uma saí­da polémica de um membro do Executivo, por estar alegadamente envolvido num caso de corrupção, António Costa repetiu o mantra que inaugurou em 2014 para lidar com as acusações a José Sócrates: “Este é o tempo da Justiça.” Seis palavrinhas que servem de desculpa para politicamente nunca ter de tirar qualquer ilação sobre os casos que vão enchendo de esqueletos os armários do Partido Socialista. Desde então vai repetindo esta muleta, que tem servido na perfeição para que o primeiro-ministro possa pairar sobre os problemas mais bicudos. Como o tempo da Justiça tem uma estranha tendência para ser demasiado longo, o mais provável é que António Costa nunca tenha de recuar no tempo para tirar consequências políticas enquanto secretário-geral do PS ou primeiro-ministro. E mesmo que tenha de o fazer em qualquer uma destas qualidades, os casos já serão tão antigos que passará a ser despropositado exigir-lhe uma ação. Os esqueletos no armário serão apenas isso. Memórias de um passado de que já ninguém quer saber e cuja inegável relevância ficou soterrada na memória só de alguns, pelo que jamais atingirão politicamente aquele que aos poucos ser vai tornando inimputável.

