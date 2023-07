Operação Tutti Niente

Lembra-se do Galpgate do Euro 2016? Caíram três secretários de Estado, entre várias vítimas colaterais, num caso que não chegou a julgamento, tendo sido suspenso primeiro por proposta do Ministério Público e depois do juiz de instrução. Resolveu-se tudo com multas — a parte de leão para as empresas — e com uma nova prática de convites para jogos de futebol.

Os escrivães da puridade lusitana dirão que valeu a pena. Hoje, a Galp — ou qualquer outra empresa — riscou os políticos de listas para o futebol. A minha opinião é diferente, tal como escrevi na altura: apesar de achar saudável que esses convites deixem de existir, o caso foi absolutamente desproporcionado.