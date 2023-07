O senhor Meunier

“Não quero que pense que sou presunçoso, elitista, racista social ou qualquer outro epíteto desagradável. Eu só ando à procura de alguém com quem passar o resto da minha vida. Separei-me há dois anos, não lhe vou relatar o que aconteceu, já passou, mas gostava de ter a sua opinião sobre o meu nível de exigência, talvez exagerado.” Pensei que a minha especialidade não é classificar as exigências, muito menos as sociais, mas tinha de o ouvir.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.