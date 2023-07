O que interessa às pessoas

A propósito do mais recente escândalo a afetar o seu Governo, o primeiro-ministro voltou a desvalorizar o tema da corrupção, defendendo que estes temas não interessam aos portugueses, que se interessam sim pelos resultados concretos das políticas públicas na sua vida. Esta avaliação do primeiro-ministro não apenas é errada, é muito perigosa. Desde logo porque faz uma separação clara entre resultados e processo, valorizando apenas os primeiros, a antítese daquilo em que assenta a democracia. O que distingue uma democracia de uma ditadura é a legitimidade do processo. A China tem tido nos últimos anos dos melhores resultados económicos do mundo (melhores seguramente que os nossos). Isso não faz com que o regime chinês seja melhor que o nosso. Na lógica do primeiro-ministro, o Chile de Pinochet foi um regime ao serviço do povo, por ter tido os melhores resultados económicos na América do Sul... Como dizia Schumpeter, a democracia não garante os melhores resultados, mas sim as decisões mais legítimas. A corrupção fere a legitimidade das decisões públicas, colocando em causa a democracia. Não quero com isto dizer que o primeiro-ministro pretende tal coisa, mas é seguramente aquilo a que conduz a desvalorização que faz.

