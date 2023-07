O paraíso de Bali

Vivemos dentro de uma cúpula de calor. As ruas estão negras, as árvores secas, o céu é uma mancha esbranquiçada e o ar é um bafo quente. É um calor diferente do calor tropical, mais maligno, sem a bênção das chuvas e monções.

Ninguém está preocupado. Calor é o equivalente de praia e verão, ou do que consideramos bom tempo. Os Governos da Europa do Sul, entre milhares de problemas de ocasião e ocasiões de entrelinhas, não sabem o que fazer ou dizer. Os media gastam-se em conversações sobre a guerra da Ucrânia, as intrigas da Rússia, as cimeiras da NATO, ou os problemas do dinheiro e da economia, o esperado “crescimento” que é o padrão de todo o futuro. A União Europeia, que se preparava para banir uma série de produtos químicos nocivos e de substâncias eternas, que ficam no ambiente para sempre, recuou por pressão dos lóbis e da indústria.

