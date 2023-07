Mérito é para pobre

Um dos maiores feitos de Hollywood foi exportar para quase todo o mundo o mito do “sonho americano”. A ideia de que com trabalho e esforço qualquer um pode singrar na “terra das oportunidades” serve para os pobres se responsabilizarem pela sua pobreza e reconhecerem a justiça do privilégio. Fora do ecrã, os EUA são um dos países com menor mobilidade social, a léguas do norte da Europa. O 27º no índice da mobilidade social do Fórum Económico Mundial (Portugal está em 24º). Ajuda o sistema universitário muitíssimo estratificado. Um jovem licenciado em universidades como Yale ou Harvard recebe, em média, 86 mil dólares por ano em vez dos 58 mil para os vindos de outras universidades e os 30 mil para quem não tem diploma. Um fosso que se vai aprofundando à medida que a carreira vai evoluindo. O futuro de cada um é decidido antes de ter 25 anos. Muito antes, porque o sistema de acesso já reproduz a diferença social e cultural na sociedade. Há mais jovens oriundos das famílias dos 1% mais ricos nas universidades da Ivy League do que dos 50% com menores rendimentos.

