Deus escondido

Um jesuíta com o seu quê de franciscano a louvar a natureza (“Carta Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado da casa comum”, 2015) é menos surpreendente do que um jesuíta a louvar Pascal (“Carta Apostólica Sublimitas et Miseria Hominis, no IV centenário do nascimento de Blaise Pascal”, 2023). Isto porque Pascal, nas célebres “Provinciais”, atacou com extraordinária verve o casuísmo, o laxismo e a hipocrisia dos jesuítas do seu tempo, pondo-se ao lado dos jansenistas, agostinianos austeros e devotos das ideias de graça e predestinação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.