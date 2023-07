Chegou a política industrial, cuidado com ela

É bem sabido que todos os dogmas se esgotam um dia. Pois estamos a assistir à sofrida agonia de um deles, o de que o Estado não deve ter política industrial, o mercado resolve. Paraconstitucionalizando essa doutrina, a União Europeia proibiu as “ajudas de Estado” e impôs uma restrição orçamental para a privatização dos bens públicos. Ora, depois de 30 anos deste sucesso, ficou um deserto, com infraestruturas decadentes, incapacidade de gerir os sistemas energéticos, água privatizada, saúde em escombros, apartheid na habitação e periferias urbanas guetizadas, ameaças geracionais para os jovens e idosos ou, em duas palavras, corrosão democrática. Mesmo num país com grande folga orçamental, a Alemanha, a degradação da infraestrutura social é pesada, faltam 60 mil médicos e os hospitais estão como os nossos. Nada que importasse, a procissão continuou. No entanto, a covid e a invasão da Ucrânia arrombaram a porta deste dogma. Acresce ainda outro fator, o medo da China, cujo sucesso industrial arrasa as comparações nas últimas décadas e que leva diversos governos a financiar maciçamente projetos nas tecnologias de comunicação, a guerra fria do 5G e da AI, e no armamento, a guerra quente. Portanto, entramos na era da nova política industrial.

