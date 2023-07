Até a CP deu lucro...

Há seres humanos que nascem fadados para realizações extraordinárias.

Em alguns casos, isso torna-se notório no próprio momento do nascimento. O caso mais extraordinário que é do meu conhecimento é o de Kim Jong-il, ex-Querido Líder da Coreia do Norte (pai do atual Querido Líder Kim Jong-un). O seu nascimento, em 1942, no monte Paektu (uma montanha sagrada) foi anunciado por uma andorinha que, nesse preciso momento, acabou com o inverno, dando início à primavera, fez surgir uma estrela que iluminou todo o céu e fez aparecer um arco-íris. Não se trata de uma questão de berço. É uma questão de fado.