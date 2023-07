Abençoadas mãos

A inflação continua a descer, mantendo a tendência anterior e suportando o que temos defendido: desde que não surjam alterações significativas ao nível das cadeias de abastecimento de bens componentes da produção e dos produtos energéticos, desde que a seca não coloque em pressão mais alta os custos de produção no sector alimentar, a política monetária está a fazer o seu papel e vai arrefecendo, lentamente, a economia. Daí decorre a expectável queda no ritmo de crescimento do PIB no 2º semestre de 2023 e a estabilidade dos preços. Esta descida de preços é comum em todos os sectores em que se decompõem as estatísticas, embora mais acentuadamente nos preços dos combustíveis e transportes. Continuam a pressionar o Índice de Preços no Consumidor os bens alimentares, os restaurantes e hotéis.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.