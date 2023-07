A cólera dos efebos e os limites da política

À comoção e à cólera geradas pela morte absurda e brutal de um jovem francês, baleado pela polícia a 27 de junho, sucedeu-se uma semana de insurreição juvenil com estragos raramente vistos num regime democrático-constitucional. Na ânsia de fazerem render as suas narrativas, responsáveis e protagonistas políticos, comentadores e pensadores, acorreram ao incêndio com baldes de conceitos mais ou menos obsoletos, explicações mais ou menos previsíveis, interpretações mais ou menos esdrúxulas, mais ou menos criativas. Há para todos os gostos: a nação fraturada; as exéquias do “pacto republicano”; o multiculturalismo falhado; a luta de classes e as causas materiais; o “centrismo” maligno que conduz à exasperação dos extremos; o agravamento das desigualdades socioeconómicas (no país com a maior despesa pública do mundo em percentagem do PIB: 60%); os estrangeiros inassimiláveis e a “grande substituição”; o racismo e a violência enraizadas nas forças policiais; o descaso do Estado pelo povo das “banlieues”; os traumas do colonialismo; a racialização dos adolescentes revoltosos enquanto argelinos vingativos (Miguel Sousa Tavares).

Há até quem tenha ido pescar às sebentas marxistas a velhinha categoria do “lúmpen-proletariado” para explicar os tumultos, e, inclusive, quem teorize um alegado caráter performativo das “émeutes”, discernindo um júbilo carnavalesco nos frisos televisivos da pilhagem. Para uns, a violência é conjuntural, para outros, estrutural; muitos culpam o capitalismo, o “individualismo ultraliberal” e até a pulsão consumista; culpa-se ainda o centralismo regaliano de Macron; culpa-se a escola que ensina os jovens a odiar a França (o inefável Onfray). Houve até quem procurasse descortinar na violência uma racionalidade, uma espécie de “razão colérica”, coisa bem diferente de examinar as razões – ou as desrazões – da cólera.

Em suma, todos procuraram politizar motins protagonizados por adolescentes despolitizados. Mas se todos querem pôr a render as suas narrativas, os lucros extraordinários vão para os costumeiros acionistas do ódio, desde os que licitam nas esquadras da polícia aos que licitam nas sedes dos partidos da extrema-direita – com a prestimosa ajuda da extrema-esquerda “insubmissa” de Mélenchon, uma espécie de Heróstrato com cara de pau, que faz a ex-apoiante de Putin parecer uma pessoa respeitável: precisamente aquilo que ela não é.

Se há elemento que merece reflexão demorada é uma sondagem encomendada pelo Le Point. Aí aprendemos que 77% dos franceses consideram a violência dos passados dias injustificável, tal como 73% da esquerda moderada. Dos restantes 23%, há 60% que são eleitores de Mélenchon – e quanto mais academicamente habilitados, mais são condescendentes com os amotinados. Os franceses socialmente mais distantes do povo das “banlieues” e dos pequenos comerciantes atingidos são aqueles que mais condescendem com a cólera dos efebos. Num canal televisivo, Alma Dufour, deputada por La France Insoumise, não se coibiu de afirmar que “os fins justificam os meios”. Quem, afinal, mais odeia a França? Quem, afinal, mais odeia a Europa e o Ocidente?

Também já dão sinal os que vaticinam a exportação deste tipo de tumulto para outros países, inclusive para Portugal. De uma coisa não há que duvidar: mesmo aqui, no nosso país, há quem lucre com os motins praticamente sem mexer uma palha. “Nós avisámos!”, expeliu André Ventura nas redes sociais, com a profundidade analítica e o espírito pedagógico que o caracterizam. As mesmas qualidades que, no início deste ano, notabilizaram a sua tentativa falhada de vampirizar o homicídio de duas infelizes mulheres muçulmanas no Centro Ismaili de Lisboa, às mãos de um doente mental. Se há partidos políticos e setores da sociedade que interrogam e investigam as razões da cólera, na ótica do bem comum e do apaziguamento, outros há que puxam deliberadamente pelos fios que a intensificam. Eles sabem que a cólera pode ser um poderoso motor da história, capaz de dar andamento seus desígnios sinistros; sabem que ela pode tomar a forma da chantagem, e, no limite, manifestar-se como terror. É que “as consequências da cólera são muito mais graves do que as suas causas”, como já notara Marco Aurélio, no século II d. C.

O grande problema é justamente a resistência da cólera à politização – em grande medida, ela é a antítese da política, a sua derrota, o seu limite. Nestes dies irae, talvez o mais útil, por isso, seja afirmar a semelhança por cima da diferença. Relevar o que nos aproxima e começar a projetar, a partir do comum e do recíproco – do político – um novo imaginário social. O contrário é o retrocesso para novas formas de tribalismo, e, quem sabe, novas formas de violência ritualizada.