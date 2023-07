O relatório (ou os desmandos da maioria absoluta)

No momento em que este texto é publicado, não se conhece, ainda, o texto final do relatório da comissão parlamentar de inquérito à TAP, uma vez que a votação só ocorrerá amanhã, quinta-feira. Muito me surpreenderia, ainda assim, se, nos aspetos essenciais (sublinho, nos aspetos essenciais), ele acabasse por se afastar do texto preliminar que foi conhecido na semana passada. Não é impossível, evidentemente. Mas isso obrigaria a tantas e tamanhas alterações, que equivaleria a uma assumida desautorização da relatora e, em consequência, da maioria absoluta que integra. E, em todo o caso, o mal já está feito, pois, como sói dizer-se, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão…

Noto que não fiquei surpreendido com a linha geral a que o texto obedece. Há três semanas atrás, neste mesmo espaço, escrevi que o relatório iria criticar a privatização de 2015, defender os méritos da nacionalização levada a cabo pelo PS, ilibar o Governo de qualquer responsabilidade pela indemnização a Alexandra Reis e elogiar o exemplo de responsabilidade política de Pedro Nuno Santos. Acertei diretamente em três, o que não me parece nada mau. E, mesmo relativamente ao quarto tópico, é clara a tentativa de, por omissão, “limpar” a imagem do próprio.

O facto de ter antecipado tudo isso não é, contudo, revelador de dons adivinhatórios ou de uma qualquer especial qualidade analítica. Tudo isso era expectável para quem observe, com um mínimo de atenção, a nossa vida política e compreenda o que significa, para o PS, ter nas mãos o poder propiciado por uma maioria absoluta. Como já tinha acontecido com José Sócrates e agora sucede com António Costa.

Como é óbvio, não seria sério negar que, no passado, outras maiorias pretenderam impor os seus pontos de vista nas conclusões de comissões de inquérito. Embora não seja inevitável (e, desejavelmente, não o deveria ser) é, entre nós, comum. Mas nunca se tinha pretendido, como agora, fazer vencer uma tese tão afastada daquilo que os trabalhos de uma comissão de inquérito publicamente patentearam. Na prática, portanto, construiu-se uma espécie de realidade alternativa.

Não fosse estar equivocado, fui confirmar aos dicionários o significado da palavra “relatório”. E, neles, encontra-se, entre outras, as seguintes definições: “narração escrita e circunstanciada dos factos ocorridos na administração de uma sociedade, ou dos dados colhidos numa inspeção” e “exposição escrita em que se descrevem todos os factos de uma gerência, os dados colhidos numa sindicância, os trabalhos de uma comissão, etc.”.

Sucede que o documento apresentado não é nada disso, porquanto, como tem sido amplamente sublinhado, muito do que ali se passou foi esquecido, com particular destaque para os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas e para a intervenção do SIS (e os longos depoimentos que, a esse propósito, foram prestados)

Tenho defendido (e não vejo razões para mudar de opinião) que essas matérias, por estarem fora do objecto da comissão de inquérito, não deveriam ter sido apreciadas. Mas, se, erradamente, o foram, é inaceitável que, no exercício de uma distorcida discricionariedade, não sejam referidas no relatório.

E como foi possível dedicar tão longas passagens à responsabilidade de Christine Ourmières-Widener na demissão de Alexandra Reis e ilibar, por completo, o Governo e, em especial, aqueles que conheceram o processo e autorizaram o pagamento da indemnização?

Mas, como se tal não fosse, por si só, bastante, naquilo que se não omitiu a opção foi, sempre, por valorizar a credibilidade das declarações que davam jeito (leia-se, as de membros do Governo ou de personalidades socialistas) e por depreciar as que não eram convenientes (leia-se, de anteriores responsáveis políticos ou titulares de altos cargos públicos). Algo que ficou particularmente patente a propósito dos processos de privatização e de nacionalização ou dos chamados fundos Airbus.

Ou seja: a balança pendeu sempre para o mesmo lado. E, mais do que a inclinação, é o grau da mesma que impressiona e que choca até.

Tudo isto não pode, porém, deixar de ser visto, como antes referi, à luz da maioria absoluta de que o PS dispõe e da leitura que tem do seu exercício.

Ao contrário do que, para tentar tranquilizar os mais incautos, António Costa disse logo após ganhar as eleições, para os socialistas maioria absoluta e poder absoluto são mesmo sinónimos. E os exemplos disso têm sido constantes.

O rolo compressor que leva a recusar, de forma sistemática, as propostas provenientes dos partidos da oposição (todos eles). A rejeição, que atinge níveis nunca vistos, de requerimentos visando a realização de audições a membros do Governo. O desrespeito público ao Presidente da República, com a manutenção em funções de um ministro que este quis, e bem, ver substituído, não por ligeireza ou embirração, mas pela necessidade de fazer valer o conceito fundamental de responsabilidade política. E, já esta semana, a recusa em dar explicações públicas sobre a demissão de um secretário de Estado constituído arguido por corrupção (como se fosse um assunto banal) e a arrogância de presumir que os Portugueses não estão preocupados com esses assuntos.

Nada disto são equívocos ou momentos infelizes. Muito para além disso, são demonstração de uma maneira de ser e de estar típica do PS. E é também por isso – ou é sobretudo por isso – que o relatório da comissão de inquérito apresentado tem o conteúdo que tem.