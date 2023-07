O enigma Pedro Nuno Santos

Não quero ficar atrás, e muito menos para trás, sem me debruçar sobre o Dr. Pedro Nuno. Sempre que contactei com ele (e penso ter sido sempre por mensagem), as suas palavras eram de uma simpatia inegável, mesmo na discordância. Ao contrário de tantos dos seus sequazes, nunca ensaiou qualquer adjetivação ou rótulo das minhas posições. Tratou-me como alguém que merecia explicações, ou a compreensão dos problemas que levantava. Nesse aspeto – e só nesse – sempre o achei um homem muito decente, independentemente das ideias, a meu ver bastante erradas, que propala