Demagogos há muitos, António Costa!

Não me vou perder no caso de Marco Capitão Ferreira, um arguido que antes de o ser já se esperava que fosse. Alberto Coelho, antigo diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, lugar sensível que ocupou por quase duas décadas, sempre teve grande confiança em Capitão, convidando-o para várias funções e serviços, incluindo uma assessoria relâmpago. Depois, foi Capitão que, quando Coelho caiu em desgraça por causa de despesas ilegais no Hospital Militar de Belém, lhe devolveu o apreço, contratando-o para assessorias e cargos de administração. O mínimo que se pode dizer é que entre Capitão Ferreira e Alberto Coelho se manteve uma relação de trocas de favores.