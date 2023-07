Política em tempo de trocas

Um mundo mais conflitual é mais transacional. O valor de cada parceiro está mais no que tem para a troca do que nos valores a que obedece. A passagem de um mundo de Ordem para um mundo de Poder vai ter este efeito: os Erdogans ganham poder, se tiverem alguma coisa para a troca. E a Turquia tem.

Isto não é novo. No tempo da Guerra Fria também era assim. Os do lado de cá e os do lado de lá. E alguns não alinhados que disfarçavam o seu alinhamento e, sobretudo, que contavam pouco para o cálculo do equilíbrio de poder.

Os nossos não eram todos bons. Pelo contrário. Mas do outro lado praticamente nenhum era. Isso era parte da superioridade moral. A outra parte é que o lado de cá era mesmo melhor. Mas, como em qualquer tempo de guerra, era importante ter aliados. E os aliados são isso. Não são todos companheiros da mesma cartilha de valores. De preferência são. Mas se não forem e, ainda assim, ajudarem a defender o nosso interesse, isso vai ser preferível. Acontece que entre a Guerra Fria e hoje há duas enormes diferenças: passou demasiado tempo desde a última guerra para nos lembrarmos que ter aliados, mesmo que desalinhados nos valores, tem valor. E passou muito tempo, mais de trinta anos, em que a ordem internacional se tornou mais legal e organizada por princípios e valores do que puro utilitarismo. Pelo menos foi isso que os governos disseram, e agora fica difícil vender alianças com países de valores duvidosos. Um problema que não vai ser fácil resolver.

No início deste século fazia sentido discutir a possibilidade de adesão da Turquia. Para os europeus, por duas razões: para uns, com os britânicos à frente, porque se os turcos entrassem a UE dificilmente alguma vez seria um Estado federal e isso, por si, tinha valor. Além disso, era uma expansão para uma região, e uma religião, que daria profundidade e amplitude à Europa. Para outros, claro, tudo isso, da religião à geografia, passando pela demografia, eram razões para recusar Ancara.

Do lado turco, além de quem sinceramente se via um dia na União Europeia, onde milhares de turcos vivem e gostam de viver, havia a estratégia de Erdogan. O que na época parecia uma possibilidade provou ser um inteligente jogo tático. Erdogan fez de conta que queria que a Turquia entrasse. Em troca recebeu dinheiro, consideração internacional e, fundamental, apoio para algumas reformas. A mais importante, a que foi desfazendo a indisfarçada tutela militar sobre poder político, deixando-lhe espaço para ganhar poder, ao ponto de esmagar a ameaça militar. Erdogan, com o apoio da UE, reformou a Turquia, democratizou as regras, libertou-a da tutela militar e depois ocupou esse espaço todo. Agora, entrar já não tem interesse. Pelo contrário. Para cumprir as regras de adesão, os Critérios de Copenhaga, teria de reformar de novo o país. Democratizar, liberalizar, moderar. O oposto de tudo o que o líder turco fez, entretanto.

O que quer Erdogan, então? Comecemos com o que tem para dar. A geografia: entre a Rússia e o Mediterrâneo, entre o Médio Oriente e a Europa. A política: é pior do que um democrata, mas melhor do que a maioria das alternativas regionais. Melhor que Assad, que o descalabro na Líbia, que o regresso do autoritarismo no Egipto. E mesmo no seu afã islâmico, não é um mentor de grupos terroristas. Tudo isso vale alguma coisa para os líderes europeus. E o seu acolhimento de migrantes e refugiados que a Europa espera que não cruzem a fronteira já lhe valeu milhões, e vai continuar a valer.

Erdogan ganhou as eleições recentemente, mas tem uma economia em cacos, já não tem expectativas nem condições de ser a reencarnação dos sultões, mas tem um papel fundamental enquanto a guerra durar e a pressão migratória também. Se quiser alguma coisa da Europa, é este o tempo de pedir. Mesmo que diga que não, alguma coisa a Europa irá dar. Vai ter dificuldades em explicar esta cedência nos valores, mas os líderes europeus acham ainda mais difícil lidar com os problemas que uma resistência a Erdogan representaria. São trocas por trocas.