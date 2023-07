Ora faça o obséquio de elaborar

Seria preciso um monumento de ingenuidade para pensar que na logo repetida intervenção do ministro da cultura sobre a comissão de inquérito à TAP se trate de um improviso ou de uma descarga de uma alma sofrida. No meio do “casão” que é a demissão de um governante da defesa, que o primeiro ministro não comenta como se não fosse nada com ele, este tão clássico truque de incendiar a floresta tem dois objetivos: desviar as atenções de um problema com contornos sinistros – é na defesa, é repetido, sugere um sistema de funcionamento – e proteger o partido de um incómodo, um relatório constrangedor sobre o amadorismo na gestão, o cruzamento de interesses e a facilitação da destruição da TAP.

Como uma deputada do PS fez questão de notar, isto só é possível dado o seu partido ter a maioria absoluta e, aliás, demonstra como o governo está a ser corroído por este poder, pois quando o PS não tinha maioria absoluta nunca houve esta sucessão de demissões e escândalos, nem se atreveria a condenar o parlamento por lhe levantar questões sobre esses factos espantosos.