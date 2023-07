Há geringonças europeias?

O Parlamento Europeu (PE) é um lugar estranho. Até 2019, o Partido Popular Europeu (PPE), grupo político de centro-direita que inclui o PSD e o CDS-PP, e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), grupo político de centro-esquerda que tem o PS como membro, ocuparam sempre a maioria dos assentos do PE, tendo sempre cada um dos grupos estado muito longe de ter uma maioria sozinho.

Regra geral, contrariamente ao que sucede em parlamentos como o português, houve uma lógica de consensualismo em que ambos os grupos cooperavam para alcançarem acordos. Isto fez com que muitas vezes ambos votassem na mesma direção. Esta simbiose foi apelidada de “grande coligação”.

A grande coligação está morta, longa vida à(s) geringonça(s)?

Após as eleições europeias de 2019, o PE tornou-se um lugar mais estranho. Os Liberais (Renew), os Verdes, e a Extrema Direita Identitária (ID) saíram fortalecidos, à custa da “grande coligação” de centro-direita e centro-esquerda que, continuando como os dois maiores grupos, deixaram de ser maioritários. Consequentemente, a atual Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen teve de congregar o apoio de eurodeputados do centro-direita (PPE), do centro-esquerda (S&D), dos Liberais (Renew) e ainda da delegação do partido polaco de extrema-direita Lei e Justiça ou dos populistas italianos do Movimento 5 Estrelas. No final, foi confirmada Presidente com uma maioria tangencial de 383 votos (eram necessários 374).

Desde aí, a geografia dos votos no PE tornou-se mais plástica e, com um parlamento dividido, os acordos ficaram presos por geometrias variáveis. A título de exemplo, os Liberais (Renew), que tiveram apenas 7% dos votos nas europeias, solidificaram a sua posição de “king-makers”, desempenhando o papel de peça-chave para formar maiorias. Os Liberais, estando algures entre a centro-direita e a centro-esquerda, foram o grupo que mais vezes votou em consonância com as maiorias do Parlamento (93%), acompanhados de perto pela Aliança de centro-esquerda (S&D) (88%). O centro-direita (PPE), que ficou em primeiro nas eleições, ficou bem atrás, tendo votado por 78% com a maioria vencedora. Contudo, as alianças variaram consoante a área das políticas: em políticas ambientais houve uma tendência para os Liberais votarem ao lado do centro-esquerda, verdes e esquerda radical; enquanto em políticas orçamentais os Liberais votaram predominantemente ao lado do centro-esquerda e centro-direita e, até certo ponto, do ECR (extrema-direita liderada por Georgia Meloni).

Paradoxalmente, foi quando os votos dos europeus ficaram mais fragmentados que a União ganhou mais força. Durante o presente mandato, a crise do Brexit, a pandemia, a guerra na Ucrânia, a crise energética, e a crise inflacionista esbarraram sobre a Europa. No meio de um mar de crises, os decisores políticos, tanto no Conselho Europeu e Conselho da UE, como no PE, conseguiram estabelecer novas pontes. “Unidos na diversidade” ou unidos na adversidade? Pouco importa. O que interessa é que foi criada a “bazuca europeia” (Mecanismo de Recuperação e Resiliência) com dívida comum europeia (em vez de nacional), foram estabelecidas metas ambientais ambiciosas e definidas iniciativas para as alcançarem (sob o Pacto Ecológico Europeu), e foi afirmado o princípio de autonomia estratégia com a redução dependência energética face à Rússia (REPowerEU) ou o objetivo de diminuição de dependência face “a parceiros pouco fiáveis”, como a China (Critical Raw Materials Act). A União tornou-se mais verde, intervencionista, geopolítica. Tudo isto sob a liderança de uma Presidente da Comissão Europeia oriunda de um partido conservador alemão, conhecido pela frugalidade fiscal, perspetiva “pro-business”, e pró-mercado. Posto isto, a geringonça poderá estar, por agora, sepultada no nosso país, mas, na não tão longínqua Europa, outras geringonças moldam as políticas que nos afetam a todos. A menos de um ano das eleições europeias, caberá aos Europeus decidir o nosso futuro coletivo.