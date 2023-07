Adão e Silva é que é a degradação democrática

Como comentador e colunista, Adão e Silva nunca passou de um amanuense das narrativas do PS que serviram Sócrates e que servem Costa. E foi recompensado: foi nomeado comissário político dos 50 anos do 25 de Abril e depois subiu a ministro. É este o problema: Adão e Silva usou os jornais para bajular o poder político (o PS, neste caso) para assim ascender nesse mesmo poder, esquecendo assim o papel do colunista: contrapoder, independência e espírito crítico; defesa de ideias, e não de pessoas ou partidos; a criação de uma voz própria, evitando ser a voz de um dono. Adão e Silva, ministro da Cultura, é um sintoma do nosso atraso cultural