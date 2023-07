Não podemos fugir ao futuro de Lisboa

A falta de planeamento, em especial o urbanístico, tem sido marca do executivo municipal. Temos ouvido muitas vezes o executivo priorizar a gestão urbanística, em particular a redução dos tempos de licenciamento, sobre a necessidade de planear o futuro.

O atual PDM cumpriu o seu papel. Reabilitou uma cidade degradada, atraindo investimento e devolvendo o rio à cidade. No entanto, está claramente desatualizado nas prioridades e, por isso, nas respostas aos problemas da cidade que devem ser dadas por estes instrumentos.

Aos dias que vivemos hoje, mais do que uma prioridade, a habitação é uma urgência que não devemos fazer concorrer com outras prioridades. Devemos encarar a habitação como uma missão transversal e, por isso, para a qual terão de contribuir todos os passos dados pelo município, desde o Plano Diretor Municipal aos Regulamentos Urbanísticos.

É, desde logo, na forma como encaramos a habitação que devemos dizer que cidade deve ser Lisboa no futuro. A habitação que temos de priorizar é a habitação a preços acessíveis para todos, garantindo o direito à cidade para todos os que a escolheram para viver. Um sistema público, onde todos pagam de acordo com o seu rendimento, garantindo assim inclusão e diversidade, no lugar da exclusão de uma Lisboa que só investe em habitação social fora do seu centro.

A habitação de renda acessível, independentemente da sua construção e promoção serem públicas ou privadas, é um caminho pelo qual todos os instrumentos urbanísticos se devem guiar nas suas normas, mas também na densificação de Planos de Urbanização, Planos de Pormenor ou Unidades de Execução, tanto os que já existem, como os que devem ser identificados e destacados pelo novo PDM. Por isso, é fundamental que o novo PDM crie novos mapas e que o executivo assuma a necessidade de liderar os processos urbanísticos da cidade.

É também nesta densificação de mapas e conceitos estratégicos de planeamento que devemos quebrar o isolamento de muita habitação municipal, cosendo muitos destes espaços numa cidade mais coesa. Este isolamento continua a ser uma perigosa realidade de Lisboa, urgente na procura de soluções. Soluções que garantam, por um lado, a melhoria das acessibilidades ou a criação de contínuos territoriais que incluam zonas isoladas e esquecidas, mas também, prevendo serviços e comércio que sirvam as populações residentes e ali atraiam vizinhos, criando novas centralidades nestes territórios.

Numa ideia menos popular, o debate do PDM tem de quebrar preconceitos sobre a densidade. Bairros mais densos serão bairros mais verdes graças ao espaço libertado pelo aumento da altura e mais bem ligados por uma rede de transportes mais eficiente. Assim, devemos debater seriamente e sem tabus até onde devemos defender o existente, debate aliás que deve ser o garante da verdadeira defesa do património da cidade. Devemos ponderar de que modo este não é um caminho essencial para uma Lisboa onde mais vivem melhor a sua cidade, com melhor espaço público e melhores espaços verdes, numa cidade ambientalmente mais sustentável e com melhor qualidade de vida.

Por fim, uma nota extra, a única mais distante da necessidade de habitação, sobre a forma como ordenamos os bairros e melhoramos a mobilidade no futuro da cidade.

Ponderemos a hipótese de priorizarmos os equipamentos escolares e programarmos os bairros em torno destes, explorando a óbvia relação simbiótica entre conjuntos habitacionais e equipamentos escolares, garantimos maior segurança e espaços desportivos e de lazer, que devem ser de uso partilhado com a comunidade fora do horário letivo. Mas, principalmente, encurtamos as deslocações onde é mais difícil para muitas famílias desistir do uso do automóvel. Esta pode ser uma das medidas mais importantes, no longo prazo, para que Lisboa seja uma verdadeira cidade dos 15 minutos com um novo sistema de mobilidade.

Termino, com um apelo: elevemos o debate, com seriedade. O PDM deve ser o momento de dizer que cidade queremos para o futuro, um debate que não devemos despolitizar, dada a sua natureza de instrumento estratégico que perdura no tempo, e usar o debate para agregar opiniões diversas. É importante lembrar que não é mais sério quem foge da negociação para forçar a recusa da oposição para um número mediático, do que aquele que bloqueia gratuitamente a ação dos que são obrigados a governar.

É urgente avançar com o planeamento: instrumentalizá-lo ou adiá-lo é falhar a todos os que nos elegeram e ao futuro da Cidade de Lisboa.